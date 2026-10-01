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Isparta Gönen'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Isparta Gönen'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bonzai ve metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1 Ekim 2026 tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 20 mililitre sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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