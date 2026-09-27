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Isparta'da kasten yaralamadan 17 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası alan firari yakalandı

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Isparta'da kasten yaralamadan 17 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası alan firari yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kasten yaralama suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta'da hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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