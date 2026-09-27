Isparta'da kasten yaralamadan 17 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası alan firari yakalandı

Isparta'da kasten yaralamadan 17 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası alan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kasten yaralama suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı