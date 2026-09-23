Isparta'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Isparta-Konya kara yolu Atabey Kavşağı'nda otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Isparta'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 HV 272 plakalı otomobil, Isparta- Konya kara yolu Atabey Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Elektrikli bisiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA