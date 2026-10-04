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Isparta'da denetimlerde 28 bin 317 kişi sorgulandı, aranan 40 kişi yakalandı

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Isparta'da denetimlerde 28 bin 317 kişi sorgulandı, aranan 40 kişi yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde yaptığı denetimlerde 28 bin 317 kişi sorgulandı, aranan 40 kişi yakalandı. Uygulamalarda 16 bin 776 araç kontrol edildi; 5 ruhsatsız silah, 54 adet sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 28 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 28 bin 317 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Denetimlerde 16 bin 776 araç kontrol edilirken, 5 ruhsatsız silah, 54 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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