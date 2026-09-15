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Isparta'nın yaylalarındaki yılkı atları havadan görüntülendi

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Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalarda sürüler halinde dolaşan yılkı atları, havadan görüntülendi.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalarda sürüler halinde dolaşan yılkı atları, havadan görüntülendi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre sakinlerinin yıllarca tarla sürme ve yük taşımacılığında kullandığı atlar, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların azalmasıyla doğaya bırakıldı.

Zamanla doğal ortamlarına uyum sağlayan atlar, yaylalarda gruplar halinde yaşamaya başladı. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır bilinen yılkı atlarının sayısının yaklaşık 750 olduğu tahmin ediliyor.

Yılkı atları, iklim değişikliği ve bölgede yaşanan su kıtlığından da olumsuz etkileniyor.

Yiyecek ve su arayan atlar, özellikle kış aylarında yerleşim yerlerinin yakınlarına iniyor.

Yaylalarda özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Atların yaylalardaki yaşamı havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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