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Isparta'da operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 656 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 656 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 5 bin 656 adet sentetik ecza, 85,5 gram sıvı sentetik kannabinoid, 1,71 gram esrar ve 0,75 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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