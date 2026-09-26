Karadeniz Ereğli'de asker kınası geleneği sürdü, Beytullah Yener dualarla uğurlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yıllardır sürdürülen asker uğurlama geleneği kapsamında, vatani görevini yapmak üzere Isparta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gidecek Beytullah Yener'e ailesi tarafından kına yakıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Belen Yenimahalle'de Barış ve Emine Yener çiftinin oğulları Beytullah Yener'in askere uğurlanması öncesinde evlerinin önünde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim dinletisinin de gerçekleştirildiği programda, ailenin yıllardır yaşattığı asker kınası geleneği sürdürüldü.

Yakınlarının katıldığı programda Beytullah Yener'in ellerine kına yakılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Aile, oğullarını vatani görevini yerine getirmek üzere dualarla uğurladı.

Oğlu için kına yakma geleneğini sürdüren baba Barış Yener, günümüzde asker uğurlamalarının daha çok eğlence ve müzik ağırlıklı gerçekleştirildiğini belirterek, kendilerinin ise ailelerinden kalan geleneği yaşatmak istediklerini söyledi.

Yener, "Şimdiki gençler askere giderken daha çok eğlenceli, çalgılı ve müzikli törenler düzenliyor. Biz ise aile geleneğimiz olan asker kınasını yaşatmak istedik. Bu bizim için bir aile geleneği ve mirası. Oğlumuza da kına yakarak bu geleneği devam ettirmek istedik" dedi.

Beytullah Yener, düzenlenen törenin ardından vatani görevini yapmak üzere Isparta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı