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Meteoroloji güneybatıda sağanak uyarısı yaptı, Isparta'da kuvvetli yağış bekledi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimlerde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevresinde yer yer çok kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye'nin güneybatısı için gökgürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde ise yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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