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Isparta'da sahte araç kiralama operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Isparta'da sahte araç kiralama operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Isparta'da internet üzerinden sahte araç kiralama yönlendirmesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere 22 Eylül'de 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta'da internet sitesi üzerinden sahte araç kiralama yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 4 farklı ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, internet sitesi üzerinden sahte yöntemlerle araç kiralama yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 22 Eylül'de 4 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, bugün adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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