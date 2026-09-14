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Isparta'da ahududu seralarında hasat yapılıyor

Isparta'da ahududu seralarında hasat yapılıyor
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Isparta’nın Aksu ilçesinde üç yıl önce kurulan ahududu seralarında üreticiler hasat yapıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde üç yıl önce kurulan ahududu seralarında üreticiler hasat yapıyor.

Son yıllarda özellikle genç girişimci, kadın üretici ve aile işletmeleri için önemli bir zirai ürün haline gelen ahududu, Isparta'da yaklaşık 50 dekar alanda yetiştiriliyor. Kentteki seralarda da ahududu üretimi yapılıyor.

Aksu ilçesinde Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner, AA muhabirine, daha önce özel bir firmada sektör tecrübesi kazandığını ve sonrasında ahududu üretimine başladığını söyledi.

Kendi örtü altı ahududu üretim tesisini kurduğunu belirten Öner, Yılanlı köyünde 7 dekar alanda üretim yaptığını kaydetti.

Ahududu hasadına temmuzda başladıklarını anlatan Öner, hasadın kasıma kadar sürdüğünü dile getirdi.

Öner, "Polka yediveren çeşit olan ürünümüzü günlük topluyoruz ve sonrasında tedarikçilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl dekar başına yaklaşık 2 ton rekoltemiz var." dedi.

Kaynak: AA
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