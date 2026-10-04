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Isparta Eğirdir'de savrulan resmi kamyonet yan yattı, sürücü yara almadı

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan resmi kamyonet, Köprübaşı mevkisinde savrulup yol üzerinde yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı; itfaiye ekipleri yola duba koyarak önlem aldı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kontrolden çıkan kamyonet yol ortasında yan yattı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, savrulup yol üzerinde yan yattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eğirdir Köprübaşı mevkisinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 32 KB 503 plakalı resmi kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonet, cadde üzerinde yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla gelen araçların yavaşlaması amacıyla yola dubalar yerleştirip önlem aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan aracın çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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