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Isparta Eğirdir'deki Kovada Gölü'nde yaklaşık 600 metrelik kaçak ağa el konuldu

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Isparta Eğirdir'deki Kovada Gölü'nde yaklaşık 600 metrelik kaçak ağa el konuldu
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Isparta Eğirdir'deki Kovada Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde, göle kaçak bırakılan yaklaşık 600 metre uzatma ağına el konuldu. Ağlardaki canlı balıklar suya bırakıldı; denetimlerin yıl boyunca yasak olan Kovada Gölü Milli Parkı'nda süreceği belirtildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde kaçak avcılık denetimlerinde 600 metre uzatma ağı ele geçirilirken ağlardaki canlı balıklar ise yeniden suya bırakıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda yıl boyunca avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü Milli Parkı sahasında gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, göle kaçak olarak bırakıldığı tespit edilen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu. Ekiplerce sudan çıkarılan ağlar, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında muhafaza altına alındı. Denetim sırasında ağlardaki canlı balıklar ise yeniden suya bırakıldı. Yetkililer, Kovada Gölü'nün doğal yapısının ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kaçak ve yasak avcılığa yönelik kontrollerin özellikle avcılığın yasak olduğu alanlarda sürdürüleceğini, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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