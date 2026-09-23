Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan Ayşe K.'yi (35), eşi Fatih K. (37) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

BABASININ EVİNE GİTMEK İSTİYORDU

Olay, saat 01.00 sıralarında Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih K. ile eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe K. babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.

SOKAKTA 2 EL ATEŞ EDİLDİ

Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe K. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİFTİN 2 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından Fatih K. gözaltına alınırken, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı