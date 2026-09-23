Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde gece saatlerinde çıkan tartışmanın ardından babasının evine gitmek için evden ayrılan Ayşe K. (35), sokakta eşi Fatih K. (37) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İddiaya göre eşinin önünü kesen Fatih K. 2 el ateş etti; ağır yaralanan Ayşe K. olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatih K.'nin işlemleri sürerken, çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan Ayşe K.'yi (35), eşi Fatih K. (37) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
BABASININ EVİNE GİTMEK İSTİYORDU
Olay, saat 01.00 sıralarında Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih K. ile eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe K. babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.
SOKAKTA 2 EL ATEŞ EDİLDİ
Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe K. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇİFTİN 2 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI
Olayın ardından Fatih K. gözaltına alınırken, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.