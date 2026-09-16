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Isparta’da 4 büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Isparta’da 4 büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
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Isparta’nın Sütçüler ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvanın çalındığı belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvanın çalındığı belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beydilli köyünde ikamet eden Ö.Ö., 14 Eylül'de jandarmaya başvurarak 4 büyükbaş hayvanının 29 Ağustos'tan bu yana eve dönmediğini, yaptığı aramalara rağmen hayvanlarını bulamadığını ve çalındıklarını düşündüğünü belirterek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen araştırmada, hayvanların 30 Ağustos'ta Beydilli köyü Çimenova mevkiinde Ş.Y., Ö.A., Y.K. ve S.K. tarafından kamyonete yüklenerek götürüldüğü tespit edildi. Hayvanların daha sonra Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'ne götürülerek satıldığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında Ş.Y. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayın diğer şüphelileri Y.K. ve S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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