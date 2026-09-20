Haberler

TFF 2. Lig'de Isbaş Isparta 32 Spor, evinde Güzide Gebzespor ile 3-3 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig'de Isbaş Isparta 32 Spor, evinde Güzide Gebzespor ile 3-3 berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. hafta mücadelesinde Isbaş Isparta 32 Spor, evinde Güzide Gebzespor ile 3-3 berabere kaldı. Isbaş Isparta 32 Spor'un golleri Fatih, Enver Cenk Şahin ve İlke Tankul'dan, Gebzespor'un golleri Tolunay Yurtseven, Batuhan ve Mutlu'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Güzide Gebzespor'la 3-3 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Mustafa Pelit, Hakan Furkan Tiraki

Isparta 32 Spor: Fatih, Bedirhan (Bahadır dk. 44), Oğulcan, Furkan, Hamit, Kaan, Kerem (Metehan dk. 64), Mustafa Özbay (Yiğithan Güveli dk. 79), Vedat (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk, Fatih (İlke dk. 64)

Güzide Gebzespor: Übeyd, Abdurrahman, Sırat, Hakan, Mustafa Erkasap (Berkan Aksoy dk. 67), Emre (Enes Kuşçu dk. 84), Halil (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 80), Süleyman, Mutlu, Tolunay, Batuhan

Goller: Fatih (dk. 2), Enver Cenk Şahin (dk. 69), İlke Tankul (dk. 83) (Isparta 32 Spor), Tolunay Yurtseven (dk. 7), Batuhan (dk. 57), Mutlu (dk. 90+6) (Güzide Gebzespor)

Sarı kartlar: Kerem, Fatih (Isparta 32 Spor), Emre Keskin, Halil Çiçek (Güzide Gebzespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de 8 farklı galibiyet sonrası hakem tepkisi

8 farklı galibiyetin ardından hakem tepkisi!
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık 'izaha muhtaç' hareket

Gazetecilik geliriyle bağdaşmayan milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide Real Madrid'e büyük şok

Derbide Arda ve Mourinho'ya büyük şok!
TOKİ'den borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Başvurular salı başlıyor
Ali Rıza Demircan: Çıplaklık ahlakımızı çökertirken cinselliğimizi de köreltiyor

Ünlü ilahiyatçıdan çok konuşulacak sözler: Çıplaklık cinselliğimizi...
Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor

Kabusu yaşıyor!
Selçuk Şahin'den soyunma odası koridorlarında Bursaspor'un sevinç gösterisine tepki

Maç sonu soyunma odası koridorlarında rakiplerinin sevinçlerine tepki
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

Finans dünyasını sarsan soruşturma! 4 dev şirket için harekete geçildi
Milli Hızlı Tren'de seri üretim başladı! İkinci set üretimde, testte 250 kilometreye ulaşıldı

İkinci set üretime girdi! Testte 250 kilometreye ulaştı