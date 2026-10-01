Isparta'da 2025 gelir vergisi rekortmeni 59 milyon 849 bin lirayla Bekir Söyleyici oldu

Isparta'da 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklanırken, ilk sırada 59 milyon 849 bin liralık tahakkukla Bekir Söyleyici yer aldı.

Isparta Defterdarlığı tarafından 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listede ilk sırada 59 milyon 849 bin liralık tahakkukla Bekir Söyleyici yer alırken, ikinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada 23 milyon 49 bin lira tahakkukla Kenan Yıldırım, dördüncü sırada 20 milyon 409 bin lira tahakkukla Ramazan İrfan Özkutlu, altıncı sırada 16 milyon 313 bin lira tahakkukla Ata Basmacı, yedinci sırada 8 milyon 124 bin lira tahakkukla Mehmet Ali Şan, dokuzuncu sırada 6 milyon 196 bin lira tahakkukla Rıza Şengül ve onuncu sırada 5 milyon 853 bin lira tahakkukla Özkan Yıldız yer aldı. Listede ikinci sıranın yanı sıra beşinci ve sekizinci sıradaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı