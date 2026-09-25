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Meteoroloji hafta sonu yurdun büyük kısmında sağanak, yer yer kuvvetli yağış bekliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hafta sonu yurdun büyük bölümü sağanak etkisinde kalacak. Pazar günü Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batıda mevsim normallerinin altında olacak.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yurt genelinde havanın yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Ege (kıyılar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kaynak: AA
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