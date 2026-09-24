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Isparta Yalvaç'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

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Isparta Yalvaç'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde aile çay bahçesi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Şüpheli, kullandığı bıçakla polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Görgüorta Mahallesi Gazipaşa Caddesi Çallak Çeşme Sokak'ta bulunan aile çay bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.G. ile M.A. çay bahçesi önünde karşılaştı. Çıkan tartışmada M.G., yanındaki bıçakla M.A.'yı yaraladı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek, M.G.'yi kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bıçak darbesiyle yaralanan M.A. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edilen M.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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