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Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında bulunan erkek cesedi hastane morguna götürüldü

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Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında hareketsiz görülen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi hastane morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

Dr. İsa Köklü Caddesi Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmına bakan göl kıyısında birinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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