Haberler

Eğirdir SAREM, TEKNOFEST Güneydoğu'da su ürünleri projelerini tanıtıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Eğirdir SAREM, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor. Enstitü, stantta su ürünleri araştırmaları, balıkçılık ve sürdürülebilir su kaynağı yönetimi çalışmalarını ziyaretçilere anlatıyor.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST Güneydoğu'da Isparta'yı temsil ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji, havacılık ve bilim meraklılarını bir araya getirirken, Eğirdir SAREM de organizasyonda yerini alarak su ürünleri alanındaki bilimsel çalışmalarını ve araştırma faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fuar alanında kurduğu stantta yürüttüğü araştırma ve projeler hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

Enstitünün su ürünleri araştırmaları, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, balıkçılık, yetiştiricilik ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları katılımcılara aktarılıyor.

Eğirdir SAREM yetkilileri, TEKNOFEST kapsamında farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle bir araya gelerek bilimsel araştırmaların günlük yaşam ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi açısından önemini anlatıyor.

Etkinlikte ayrıca enstitünün Isparta ve çevresindeki su ürünleri kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar ile sektöre ve bilim dünyasına sağladığı katkılar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor

Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

Hulusi Akar mesajını yumruğunu sıka sıka verdi: Ezilirsiniz
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu