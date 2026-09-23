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Isparta Şarkikaraağaç'ta eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde, tartıştığı eşini pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı.

Fatih Kapıcı (37) ile eşi Ayşe Kapıcı (35) arasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardınan Fatih Kapıcı, Çarıksaraylar beldesinde, sokakta eşi Ayşe Kapıcı'ya pompalı tüfekle 2 el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Kapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, Fatih Kapıcı'yı gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kapıcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin, 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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