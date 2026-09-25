Isparta Sütçüler'de Yazılı Kanyon'da gece mahsur kalan 3 kişi sabah kurtarıldı

Isparta Sütçüler'de Yazılı Kanyon'da gece mahsur kalan 3 kişi sabah kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; ekiplerin arama çalışması sonucu sabah kurtarılan 3 kişi kontrol için hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışması sonucu 3 kişi, sabah saatlerinde kurtarıldı.
Mahsur kalan kişiler, kontrol için sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA