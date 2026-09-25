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Isparta Sütçüler'de Yazılı Kanyon'da gece mahsur kalan 3 kişi sabah kurtarıldı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; ekiplerin arama çalışması sonucu sabah kurtarılan 3 kişi kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yazılı Kanyon'a giren 3 kişi, gece saatlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu 3 kişi, sabah saatlerinde kurtarıldı.

Mahsur kalan kişiler, kontrol için sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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