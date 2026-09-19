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Isparta Yalvaç'ta zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

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Isparta Yalvaç'ta zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
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Isparta Yalvaç'ta Hastane Caddesi'nde saat 19.10'da meydana gelen zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İki otomobil arasında sıkışan sürücü kaskı sayesinde kurtuldu, tedbir amaçlı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Isparta'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.10'da Isparta Yalvaç Çarşı mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. H. K. idaresindeki 42 AGN 704 plakalı araç ile Yalvaç Çarşı mahallesi Hastane Caddesinde seyir halinde iken aniden yola çıkan yayalara yol vermek için durduğu esnada arkadan aynı yönde seyir halinde olan E. S. idaresindeki 32 AEV 691 plakalı füme vrs marka 125 cc motosiklet arkadan çarptı, çarpışma esnasında yine aynı yönde ilerleyen M. D. idaresindeki 32 ACC 512 plakalı otomobil motosikletle arkadan çarptı.

2 otomobil arasında sıkışan motosiklet sürücüsünün kaskı sayesinde kurtuldu.

Kazada motosiklet sürücüsü yakınlarının yardımı ile tedbir amaçlı Yalvaç devlet hastanesine giderek tedavi altına alındı. Kazada tamamen kullanılamaz hale gelen motosiklet kaza yerinden kaldırılırken motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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