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Isparta'da çakarlı 'Afet ve Acil Durum Aracı'na 173 bin 392 TL ceza kesildi

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Isparta'da çakar sistemli ve 'Afet ve Acil Durum Aracı' ibareli araçla muayene istasyonuna gelen şahsa 173 bin 392 TL ceza uygulandı. İncelemede aracın gerçek kişiye ait olduğu ve mevzuata aykırı ikaz cihazı taşıdığı belirlendi; araç trafikten men edilip adli işlem başlatıldı.

Isparta'da çakar sistemi bulunan ve üzerinde "Afet ve Acil Durum Aracı" ibaresi yer alan araçla muayene istasyonuna gelen şahsa 173 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 Eylül'de araç muayene istasyonuna çakar ve 'Afet ve Acil Durum Aracı' ibareli bir araçla gelindiğine ilişkin haberler üzerine gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi. Emniyet birimlerince yapılan incelemede söz konusu aracın gerçek kişiye ait olduğu ve mevzuata aykırı şekilde ışıklı ve sesli ikaz cihazı bulunduğunun tespit edilmesi üzerine araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi kapsamında 173 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulandığı ve aracın aykırılık giderilinceye kadar trafikten men edildiği bildirildi. Olayla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldığı kaydedildi. denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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