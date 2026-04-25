ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi

ABD’li milyoner avcı Ernie Dosio (75), Afrika’da çıktığı safari sırasında bir fil sürüsünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Gabon’da gerçekleşirken, deneyimli avcının trajik ölümü uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

GABON ORMANLARINDA DEHŞET ANLARI

The Guardian'ın haberine göre olay, Orta Afrika ülkesi Gabon’da bulunan Lope-Okanda yağmur ormanında meydana geldi. Dosio, antilop avlamak için rehberiyle birlikte bölgede bulunduğu sırada, yavrulu beş dişi fil ile karşılaştı. Ani karşılaşma sonrası fillerin saldırıya geçtiği ve Dosio’nun sürü tarafından ezilerek hayatını kaybettiği belirtildi. Rehberinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

SAFARİ ŞİRKETİ ÖLÜMÜ DOĞRULADI

Safari organizasyonunu düzenleyen şirket, Dosio’nun hayatını kaybettiğini doğrularken, olay sırasında görevli profesyonel avcının da ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, olayın detaylarına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

KALİFORNİYALI BAĞ SAHİBİ VE TANINMIŞ BİR AVCIYDI

Aslen Lodi kentinden olan Dosio’nun, yıllar içinde filler ve aslanlar dahil çok sayıda hayvanı kapsayan geniş bir av koleksiyonu oluşturduğu ifade edildi. Dosio'nun aynı zamanda Sacramento Safari Kulübü’nde tanınan bir isim olduğu ve Modesto’da binlerce dönümlük üzüm bağı işlettiği öğrenildi.

CENAZE SÜRECİ BAŞLATILDI

ABD makamlarının, Dosio’nun cenazesinin ülkesine nakli için çalışma başlattığı belirtildi. Gabon’daki ABD temsilciliği süreci koordine ediyor.

AV TURİZMİ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, büyük av turizmi ve etik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Her yıl dünya genelinde av turizmi kapsamında on binlerce vahşi hayvanın öldürüldüğü bilinirken, Afrika’daki yasal av faaliyetleri özellikle varlıklı turistler arasında popülerliğini sürdürüyor.

Uzmanlar, Afrika orman fili popülasyonunun büyük bölümüne ev sahipliği yapan Gabon’daki ekosistemin hassasiyetine dikkat çekerken, bu tür karşılaşmaların çoğu zaman hayvanların kendilerini savunma refleksiyle gerçekleştiğini vurguluyor.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Geçtiğimiz yıl da Afrika’da bir av sırasında bir Amerikalı avcı, takip ettiği bufalonun saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.