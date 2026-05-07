Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Moskova’ya davet ettiği tek Avrupalı lider olan Slovakya Başbakanı Robert Fico, seyahati için alternatif bir rota hazırlamak zorunda kaldı.

ALTERNATİF ROTA

Baltık ülkeleri ile Polonya’nın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine Fico’nun Moskova’ya ulaşmak için uzun bir sapma yapacağı belirtildi.

DÖRT ÜLKENİN HAVA SAHASINDAN GEÇECEK

Slovak basınında yer alan bilgilere göre Fico’nun uçağının Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsveç ve Finlandiya hava sahalarından geçerek Rusya’ya ulaşması planlanıyor. Yaklaşık 3,5 ila 4 saat sürmesi beklenen yeni rota, Avrupa’daki diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

BALTIK ÜLKELERİ VE POLONYA İZİN VERMEDİ

Daha önce Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın, Slovak Başbakanı’nın Rusya’ya geçişine onay vermediği öne sürülmüştü. Avrupa Birliği içinde Moskova ile yakın temasları nedeniyle eleştirilen Fico’nun, buna rağmen Putin’in davetine katılma kararını sürdürdüğü ifade edildi.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE KATILMAYACAK

Moskova ziyaretini gerçekleştirecek olan Robert Fico’nun, resmi temaslarda bulunacağı ancak 9 Mayıs kapsamında düzenlenecek askeri geçit törenine katılmama kararı aldığı bildirildi. Bu kararın, Avrupa’daki siyasi baskılar nedeniyle alındığı yorumları yapıldı.