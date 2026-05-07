Haberler

Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına davet ettiği tek Avrupalı lider olan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Moskova seyahati, Avrupa’daki diplomatik ve hava sahası engellerine takıldı. Polonya ve Baltık ülkelerinin hava sahalarını kapatması üzerine Fico, Rusya başkentine ulaşabilmek için Avrupa üzerinden geniş bir kavis çizen alternatif bir rotayı kullanmak zorunda kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Moskova’ya davet ettiği tek Avrupalı lider olan Slovakya Başbakanı Robert Fico, seyahati için alternatif bir rota hazırlamak zorunda kaldı. 

ALTERNATİF ROTA 

Baltık ülkeleri ile Polonya’nın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine Fico’nun Moskova’ya ulaşmak için uzun bir sapma yapacağı belirtildi.

DÖRT ÜLKENİN HAVA SAHASINDAN GEÇECEK 

Slovak basınında yer alan bilgilere göre Fico’nun uçağının Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsveç ve Finlandiya hava sahalarından geçerek Rusya’ya ulaşması planlanıyor. Yaklaşık 3,5 ila 4 saat sürmesi beklenen yeni rota, Avrupa’daki diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

BALTIK ÜLKELERİ VE POLONYA İZİN VERMEDİ 

Daha önce Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın, Slovak Başbakanı’nın Rusya’ya geçişine onay vermediği öne sürülmüştü. Avrupa Birliği içinde Moskova ile yakın temasları nedeniyle eleştirilen Fico’nun, buna rağmen Putin’in davetine katılma kararını sürdürdüğü ifade edildi.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE KATILMAYACAK 

Moskova ziyaretini gerçekleştirecek olan Robert Fico’nun, resmi temaslarda bulunacağı ancak 9 Mayıs kapsamında düzenlenecek askeri geçit törenine katılmama kararı aldığı bildirildi. Bu kararın, Avrupa’daki siyasi baskılar nedeniyle alındığı yorumları yapıldı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı

Ünlülerin takipçileri bir gecede buharlaştı! Rekor iki isimde
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu

Ünlü oyuncunun direk dansı şovu olay oldu! Sınırları zorladı
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi

Viral olan görüntü! Gören bir daha baktı