Haberler

Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar

Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar Haber Videosunu İzle
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyetiyle birlikte Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesinde siyasi parti temaslarına MHP ile başladı. DEM Parti’nin beyaz tülbent, MHP’nin ise kırmızı karanfil hediye etmesi dikkat çekti. Barış Annesi Afife Kartal görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Barışı getirmeyi umut ediyoruz" dedi.

  • DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesinde siyasi partilere yönelik ziyaretlerine MHP ile başladı.
  • MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, Barış Anneleri Heyeti'ni TBMM'de kabul etti; basına kapalı görüşme bir saat sürdü.
  • Görüşmede DEM Parti heyeti MHP'ye barışı simgeleyen beyaz tülbent, MHP heyeti ise Barış Anneleri'ne kırmızı karanfil hediye etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekili Adalet Kaya’nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü öncesinde siyasi partilere yönelik ziyaretlerine başladı. "Barış Anneleri"ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün'ün bulunduğu heyetin TBMM’deki ilk durağı MHP oldu.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Barış Anneleri Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay tarafından kabul edildi. Gerçekleşen görüşmede taraflar karşılıklı mesajlar verirken, buluşmada barış ve diyalog vurgusu öne çıktı. MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü.

BEYAZ TÜLBENT VE KIRMIZI KARANFİL DETAYI

Ziyaret sırasında DEM Parti heyeti, MHP grubuna barışı simgeleyen beyaz tülbent hediye etti. MHP heyeti ise Barış Anneleri’ne kırmızı karanfil verdi. Karşılıklı verilen hediyeler görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

"BARIŞI GETİRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, AK Parti'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

Heyette yer alan "Barış Anneleri" de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye görüşme dolayısıyla teşekkür etti.

Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten "Barış Anneleri", gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.

Kaynak: AA
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Bakan yeni düzenlemeyi duyurdu: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

Birara bi paralel başka bir evrene geçmiş olmalıyız...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? O kararı hukukçular yorumladı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden

Araç sahipleri nefes alacak! Birer gün arayla iki indirim birden
Kurban Bayramı'nda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu

Bayramda ATM'lerden eli boş dönmeyin! Limitler belli oldu
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı

Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? O kararı hukukçular yorumladı
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı! Kabin memuru karantinada

Korkulan oldu! Avrupa ülkesinden ilk karantina haberi geldi