Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Olayın yankıları sürerken CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan gelen açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları CHP İl Başkanlığı tarafından yalanlanmadı.
  • CHP İl Başkanlığı açıklamasında seçmen iradesine ve parti kimliğine bağlılık vurgusu yapıldı.
  • Açıklama, parti değişikliği iddialarına karşı dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme gelirken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANMADI

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar doğrudan yalanlanmazken, mesajın içeriğinde uyarı niteliği taşıyan ifadelere yer verildi.

“SEÇMEN İRADESİ" VURGUSU

Açıklamada, belediye başkanlarının halkın iradesiyle seçildiği hatırlatılarak, bu iradeye uygun bir duruş sergilemenin temel sorumluluk olduğu vurgulandı. İl Başkanlığı, seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından yana tavır almaya devam edeceklerini belirtti.

“CHP KİMLİĞİNE BAĞLILIK” MESAJI

Metinde ayrıca, belediye başkanının CHP’nin temsil ettiği siyasi çizgi doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Köksal’ın bu çizgide kalması halinde CHP Afyonkarahisar örgütleri olarak yanında durmaya devam edecekleri ifade edildi.

UYARI NİTELİĞİNDE MESAJ

Açıklamanın genel tonu, parti kimliği ve seçmen iradesine bağlılık vurgusuyla dikkat çekerken, kulislerde konuşulan parti değişikliği iddialarına karşı dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

İşte yapılan o açıklama; 

"TELEFONLARI KAPALI" İDDİASI 

Öte yandan Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda hareketli saatler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve il yönetiminin Köksal'a ulaşmaya çalıştıkları ancak Köksal'ın telefonlarının kapalı olduğu konuşuluyor. 

