Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses, “Baboş” türküsüne getirdiği yeni yorum ve yapay zekâ destekli klibiyle dikkat çekerken, performansı “eski günlerini aratmıyor” yorumlarıyla karşılandı; proje hayranları tarafından güçlü bir geri dönüş olarak değerlendirildi.

  • İbrahim Tatlıses, Murat Ergüneş'in 'Baboş' adlı türküsünü Ceyhun Çelikten düzenlemesiyle yeniden yorumladı.
  • Klipte yapay zeka destekli görseller kullanıldı ve Harput atmosferi ile nostaljik unsurlar öne çıktı.
  • Bülent Ersoy da 'Fragman' şarkısı için yapay zeka destekli klip hazırlattı.

Yıllardır hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, bu kez Elazığ yöresine ait bir türküye getirdiği yeni yorumla dikkat çekti. Geleneksel ezgilerin modern düzenlemeyle buluştuğu çalışma müzikseverlerin ilgisini çekti.

“ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI” YORUMLARI

Söz ve müziği Murat Ergüneş’e ait olan “Baboş”, Ceyhun Çelikten’in düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Tatlıses’in performansı için dinleyiciler “Eski günlerini aratmadı” değerlendirmesinde bulundu.

KLİPTE YAPAY ZEKA DETAYI

Şarkı kadar klibi de dikkat çekti. Yapay zekâ destekli görsellerin kullanıldığı klipte Harput atmosferi ve nostaljik unsurlar öne çıktı. Klibin hem duygusal hem de modern yapısı izleyenlerden olumlu geri dönüş aldı.

HAYRANLARINDAN “GERİ DÖNÜŞ” YORUMLARI

Uzun süredir sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen Tatlıses’in yeni projesi, hayranları tarafından “geri dönüş” olarak yorumlandı. Klipteki genç ve dinamik görüntüsüyle İbo Show dönemini hatırlatan sanatçı için sosyal medyada “İmparator geri döndü” ve “Eski günlerini aratmıyor” yorumları yapıldı.

BÜLENT ERSOY DA TRENDİ TAKİP ETTİ

Öte yandan Bülent Ersoy da yapay zekâ teknolojisini kullanan isimler arasına katıldı. Sanatçı, 2019’da yayımladığı “Ümit Hırsızı”nın ardından çıkardığı “Fragman” adlı şarkısı için yapay zeka destekli klip hazırlattı.

