Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken Aziz Yıldırım’ın yönetim listesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce Ali Koç yönetiminde görev yapan Selahattin Baki’nin yeniden yönetime dönebileceği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNE GİREBİLİR

Doruk Tecimer’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın, Barış Göktürk’ün listesinde yer alan Selahattin Baki ve Ozan Balaban’ı kendi yönetim listesine dahil etmeyi planladığı iddia edildi.

GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Haberde taraflar arasında henüz net bir anlaşma olmadığı ancak kısa süre içerisinde görüşme yapılmasının beklendiği belirtildi.

ALİ KOÇ İLE YAŞADIĞI GERİLİM GÜNDEM OLMUŞTU

Selahattin Baki, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından RAMS Park’ta Ali Koç ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Ali Koç’un, milyonların gözü önünde Baki’ye sert tepki gösterdiği anlar uzun süre konuşulmuştu.

SEÇİM SÜRECİ HAREKETLENDİ

Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından oluşacak yönetim listesi Fenerbahçe camiasında büyük merak konusu olmaya devam ediyor.