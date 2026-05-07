Mbappe'den milyonlarca taraftarı delirten hareket

Real Madrid’de Tchouameni ile Valverde arasında kavga çıktığı ve Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, olay öncesi görüntülenen Mbappe’nin gülümsemesi sosyal medyada dikkat çekti.

  • Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında kavga çıktığı iddia edildi.
  • Kavga sonrası Federico Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
  • Kavgadan kısa süre önce Kylian Mbappe'nin gülümserken görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid’de Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında çıktığı öne sürülen kavga dünya basınında ses getirirken, Kylian Mbappe’nin olay öncesi görüntüleri dikkat çekti.

VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI İDDİASI

Marca’nın haberine göre Real Madrid’de iki yıldız futbolcu arasında büyük kavga yaşandı. İddiada, yaşanan olay sonrası Federico Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

MBAPPE’NİN GÜLÜMSEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Kylian Mbappe’nin yüzündeki gülümseme sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Fransız yıldızın rahat tavırlarıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

SOYUNMA ODASINDA KRİZ İDDİASI

Ortaya atılan kavga iddiası sonrası Real Madrid soyunma odasında ciddi bir kriz yaşandığı yorumları yapıldı. Kulüpten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İTALYA TATİLİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mbappe, kısa süre önce kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmişti. El Clasico öncesi gerçekleşen tatilin zamanlaması, takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

“AYRICALIK” TARTIŞMALARI YAŞANMIŞTI

İspanyol basınında yer alan haberlerde bazı futbolcuların, Mbappe’ye tanınan ayrıcalıklardan rahatsız olduğu öne sürülmüştü. Fransız yıldızın takım arkadaşlarından farklı bir program uygulaması soyunma odasında tartışma yaratmıştı.

