Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu

Ünlü oyuncu Seray Kaya, başrolünde yer aldığı “Sultana” filmi için aldığı direk dansı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Rolüne hazırlanırken yoğun antrenman süreci geçiren Kaya'nın direk dansı performansı yoğun ilgi gördü. Kaya, bacaklarındaki morlukları da paylaştı.

  • Oyuncu Seray Kaya, 'Sultana' filmindeki direk dansı performansı için eğitim aldı.
  • Filmde Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Rojbin Erden gibi isimler yer alıyor.
  • Kaya, antrenman kaynaklı bacak morluklarını sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu Seray Kaya, yeni sinema filmi “Sultana” için yaptığı hazırlıklarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hikayesi bir gece kulübünde geçen film için direk dansı eğitimi alan Kaya, rolüne hazırlanırken yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Filmin kadrosunda Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen gibi isimler yer alıyor.

DİREK DANSI PERFORMANSI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Filmde "Tülay" karakterine hayat veren ve rolü için sınırlarını zorlayan Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Seray Kaya’nın antrenman sırasında çekilen direk dansı görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Oyuncunun fiziksel performansı ve rolü için verdiği emek, hayranları tarafından takdir edildi.

BACAKLARINDAKİ MORLUKLARI PAYLAŞTI

Direk dansı antrenmanlarından görüntüler paylaşan ünlü oyuncu, yoğun çalışmalar nedeniyle oluşan morlukları da takipçilerine gösterdi.

Kaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun performansı ve rolüne gösterdiği hazırlık süreci takipçilerinden beğeni topladı.

Yakupcan Aydemir
