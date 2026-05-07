Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu
Tarsus’ta boks antrenörü Tufan Suaşan evinde ölü bulundu; yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda kesin ölüm nedeni için otopsi yapılırken, polis soruşturma başlattı.
Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi 1029’uncu Sokak’ta meydana geldi. Bölgede spor salonu işleten ve aynı binanın üst katında yaşayan 2 çocuk babası Tufan Suaşan’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suaşan’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde boks antrenörünün hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Suaşan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suaşan’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.