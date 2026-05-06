Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Kız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'da meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Ela Uslu yaşamını yitirirken, sürücü Y.E.K. yaralandı. Olay yerinde yaşanan dram gözyaşlarıyla karşılandı.

TEKİRDAĞ'da bariyerlere çarpıp devrilen motosikletin sürücü Y.E.K. (17) yaralandı, arkasında bulunan arkadaşı Ela Uslu (17) ise hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen anne Fatma Uslu, "Yavrumu gösterin bana" diyerek gözyaşları döktü.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.E.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Sürücü ve arkasında oturan Ela Uslu, çarpmanın şiddetiyle savrularak düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ela Uslu'nun yaşamını yetirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.E.K. ise sağlık görevlileri tarafından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ela Uslu'nun olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Anne Fatma Uslu, "Yavrumu gösterin bana" diyerek gözyaşları döktü. Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Genç kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
