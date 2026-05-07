Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen’de trafikte tabancaların açık şekilde satıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Araçların arasında dolaşan kişilerin silahları sergileyerek satış yaptığı anlar, ülkedeki güvenlik krizini yeniden gözler önüne serdi. Görüntüler sonrası birçok kullanıcı, “Silahların trafikte bile satıldığı bir yerde şiddetin bitmesi zor” yorumları yaptı. Yemen’de iç savaş ve silahlı çatışmalar yıllardır devam ediyor.
Yemen’den yayılan görüntüler dünya gündeminde yankı uyandırdı. Ülkede silahların trafikte adeta sıradan bir ürün gibi açık şekilde satıldığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
Görüntülerde, araçların arasında dolaşan kişilerin tabancaları sergileyerek satış yaptığı görüldü. Günlük hayatın bir parçası haline gelen silah ticareti, ülkedeki güvenlik krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
“ŞİDDETİN BİTMESİ ZOR” YORUMLARI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı, Yemen’de yıllardır süren çatışma ortamına dikkat çekti. Bazı yorumlarda, “Silahların trafikte bile satıldığı bir yerde şiddetin sona ermesi zor” ifadeleri kullanıldı.
YEMEN’DE KRİZ YILLARDIR SÜRÜYOR
İç savaş, ekonomik kriz ve silahlı grupların etkisi nedeniyle Yemen uzun süredir dünyanın en istikrarsız ülkeleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, silahların bu kadar kolay erişilebilir olmasının ülkedeki çatışma ortamını daha da derinleştirdiğini belirtiyor.