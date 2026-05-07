Haberler

Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor

Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor Haber Videosunu İzle
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’de trafikte tabancaların açık şekilde satıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Araçların arasında dolaşan kişilerin silahları sergileyerek satış yaptığı anlar, ülkedeki güvenlik krizini yeniden gözler önüne serdi. Görüntüler sonrası birçok kullanıcı, “Silahların trafikte bile satıldığı bir yerde şiddetin bitmesi zor” yorumları yaptı. Yemen’de iç savaş ve silahlı çatışmalar yıllardır devam ediyor.

Yemen’den yayılan görüntüler dünya gündeminde yankı uyandırdı. Ülkede silahların trafikte adeta sıradan bir ürün gibi açık şekilde satıldığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Görüntülerde, araçların arasında dolaşan kişilerin tabancaları sergileyerek satış yaptığı görüldü. Günlük hayatın bir parçası haline gelen silah ticareti, ülkedeki güvenlik krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“ŞİDDETİN BİTMESİ ZOR” YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı, Yemen’de yıllardır süren çatışma ortamına dikkat çekti. Bazı yorumlarda, “Silahların trafikte bile satıldığı bir yerde şiddetin sona ermesi zor” ifadeleri kullanıldı.

YEMEN’DE KRİZ YILLARDIR SÜRÜYOR

İç savaş, ekonomik kriz ve silahlı grupların etkisi nedeniyle Yemen uzun süredir dünyanın en istikrarsız ülkeleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, silahların bu kadar kolay erişilebilir olmasının ülkedeki çatışma ortamını daha da derinleştirdiğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hastane kapısında korkutan görüntü! Kafasında satır, elinde telefon
Mısır televizyonunda 'Yıldırımhan' övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Yıldırımhan komşuyu heyecanlandırdı! Sunucudan olay sözler
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi