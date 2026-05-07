Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

İran devlet medyasının aktardığına göre Pezeşkiyan, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı, toplantının “alçakgönüllü ve son derece samimi” bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “Sevgili Liderimizle bir görüşme yaptık ve onunla yaklaşık iki buçuk saat konuştuk; tavırları ve yaklaşımı çok sıcak ve alçakgönüllüydü” dedi.

“ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI”

İran Cumhurbaşkanı, görüşmede ulusal meseleler ile devlet yönetimine ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiğini söyledi. Ancak toplantının gündemine ya da alınan kararlara ilişkin detay paylaşılmadı.

Pezeşkiyan, söz konusu görüşmeyi “üst düzeyde önemli bir temas” olarak nitelendirirken, devlet meselelerinde koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir sonuç bildirisi yayımlanmadı.

YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce bazı uluslararası medya kuruluşlarında Mücteba Hamaney’in İran-İsrail gerilimi sırasında düzenlenen saldırılarda yaralandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

New York Times’ın ismi açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ve yüksek güvenlikli bir bölgede tutulduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com