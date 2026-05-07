Haberler

Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin son derece samimi bir atmosferde geçtiğini söyleyen Pezeşkiyan, devlet yönetimine ilişkin önemli başlıkların ele alındığını belirtti.

  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık iki buçuk saat görüştü.
  • Görüşmede ulusal meseleler ve devlet yönetimine ilişkin konular ele alındı, ancak detay paylaşılmadı.
  • Daha önce New York Times, Hamaney'in İran-İsrail gerilimindeki saldırılarda bacaklarından yaralandığını iddia etmişti.

İran devlet medyasının aktardığına göre Pezeşkiyan, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı, toplantının “alçakgönüllü ve son derece samimi” bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “Sevgili Liderimizle bir görüşme yaptık ve onunla yaklaşık iki buçuk saat konuştuk; tavırları ve yaklaşımı çok sıcak ve alçakgönüllüydü” dedi.

“ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI”

İran Cumhurbaşkanı, görüşmede ulusal meseleler ile devlet yönetimine ilişkin önemli başlıkların değerlendirildiğini söyledi. Ancak toplantının gündemine ya da alınan kararlara ilişkin detay paylaşılmadı.

Pezeşkiyan, söz konusu görüşmeyi “üst düzeyde önemli bir temas” olarak nitelendirirken, devlet meselelerinde koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir sonuç bildirisi yayımlanmadı.

YARALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce bazı uluslararası medya kuruluşlarında Mücteba Hamaney’in İran-İsrail gerilimi sırasında düzenlenen saldırılarda yaralandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

New York Times’ın ismi açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı haberde, Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ve yüksek güvenlikli bir bölgede tutulduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

ODTÜ'den yeni görüntü! Bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden

Araç sahipleri nefes alacak! Birer gün arayla iki indirim birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı

Tüm ilçe annenin cenaze namazına koştu
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Antalya'dan Burdur'a uzanan vahşette yeni gelişme
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı

Tüm ilçe annenin cenaze namazına koştu
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi

Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi