SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle birlikte SGK borçlarında tecil ve taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağı bildirildi.

TEMİNATSIZ TECİL TUTARI 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Bakan Vedat Işıkhan, düzenleme kapsamında teminatsız tecil tutarının da 1 milyon liraya yükseltileceğini belirtti. Yapılacak değişiklikle belediyeler dahil olmak üzere vatandaşlar ve firmaların uzun vadeli ödeme imkanından yararlanabileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemenin, SGK’ye borcu bulunan kişi ve kurumların ödeme yükünü hafifletmesi ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırması hedefleniyor.