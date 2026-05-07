Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif

PSG’nin Victor Osimhen için Galatasaray’a 75 milyon euroluk teklif yaptığı ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu öneriyi değerlendirmeye almadığı iddia edildi.

  • PSG, Victor Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon euro teklif etti.
  • Galatasaray yönetimi, PSG'nin teklifini değerlendirmeye almadı.
  • Osimhen daha önce Lille'de oynadığı için Fransız futboluna uyumu avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girerken, PSG’nin yaptığı teklif gündem yarattı. Sarı-kırmızılıların Fransız ekibinden gelen öneriyi değerlendirmeye bile almadığı öne sürüldü.

PSG DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda Gonçalo Ramos ile yollarını ayırmayı planlayan Paris Saint-Germain, forvet transferinde Victor Osimhen’i listenin üst sıralarına yazdı.

LUIS CAMPOS’TAN 75 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde, PSG Futbol Direktörü Luis Campos’un Galatasaray’ın kapısını 75 milyon euroluk teklif ile çaldığı iddia edildi.

“GALATASARAY DEĞERLENDİRMEDİ”

Fransız basınında yer alan detaylarda, sarı-kırmızılı yönetimin PSG’den gelen teklifi şu aşamada değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi.

OSIMHEN’İN FRANSA AVANTAJI

Victor Osimhen’in daha önce Lille forması giymesi nedeniyle Fransız futboluna uyum sürecinin kısa olacağı belirtilirken, PSG’nin bu detayı önemli avantaj olarak gördüğü aktarıldı.

YENİ TEKLİF KAPISI AÇIK

Öte yandan haberde, Fransa’dan gelecek daha yüksek bir teklifin transfer sürecindeki dengeleri değiştirebileceği yorumu da yapıldı.

Alper Kızıltepe
