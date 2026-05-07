Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

SAHA 2026'YI ZİYARET ETTİ

9 Mayıs'ta sona erecek etkinlik bugün de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel'e, CHP'li Özgür Çelik de eşlik etti.

GÖKBEY'İ İNCELEDİ

Özel, TUSAŞ standını ziyaret ederek GÖKBEY helikopterini kokpiti inceledi, bilgi aldı.

YILDIRIMHAN'LA POZ VERDİ

SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. SAHA Expo’da tanıtılan 6 bin kilometre menzilli “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füzesi, Özgür Özel'in de dikkatini çekti. Özel, Yıldırımhan'ın önüne geçerek gazetecilere poz verdi.

"HEPSİ HARİKA"

Gazetecilerin de sorularını cevaplandıran Özel, "Genel olarak memnunuz. Etkilenmediğim yok burada hepsi harika" ifadelerini kullandı.

"KAAN'I HAVADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Daha sonra çıkışta açıklama yapan Özel, "Savaşlar savunmanın önemini gösterdi. Savunma sanayii fuarında gördüklerimizden memnun olduk. KAAN'ı bir an önce havada görmek istiyoruz. KAAN’ın başarısını kimse küçük görmesin. Bu Gazi Mustafa Kemal’in koyduğu hedeftir. Kim bir tuğla koyduysa Allah razı olsun." dedi.

