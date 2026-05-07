Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN BAYO SÜRPRİZİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan ve sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren golcü oyuncu Mohammed Bayo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların deneyimli ismi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Haberde, 28 yaşındaki Gineli santrfora Beşiktaş'ın yanı sıra Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Gaziantep FK formasıyla ligde 27 maça çıkan Bayo, 14 gol ve 3 asistlik performansıyla takımı adına yıldızlaşan isim oldu.