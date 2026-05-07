Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran savaşı nedeniyle Başkan Donald Trump ile gerginlik yaşayan Papa 14. Leo ile Vatikan’da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi'nin lideri ile Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun konvoyu, sıkı güvenlik önlemleri altında Vatikan’a çıkan merkezi Roma bulvarından geçerek yerel saatle 12.10’da Vatikan’a ulaştı. 

Marco Rubio, İran savaşı nedeniyle Başkan Donald Trump ile gerginlik yaşayan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo ile Vatikan’da görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi’nin lideri ile Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas oldu. İkili yaklaşık yarım saat görüştü.

Rubio’nun Papa 14. Leo ile görüşmesinin ardından Vatikan’ın üst düzey diplomatı Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geleceği bildirildi.

TRUMP, PAPAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İlk ABD’li papa olan Leo, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşına ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Trump’ın tepkisini çekmişti. Trump,dün yaptığı açıklamada Papa 14. Leo'ya bir mesajı olup olmadığı sorusuna, "Kendisi, sanırım İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söylüyordu. Ama ben olamazlar diyorum. Çünkü olursa, bütün dünya rehin alınır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tek mesajım bu" cevabını vermişti. ABD Başkanı Nisan ayında da "İran'da ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
