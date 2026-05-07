Limitler belli oldu! Kurban Bayramı'nda ATM'lerden eli boş dönebilirsiniz

Bayram tatili öncesinde artması beklenen nakit ihtiyacı, banka ATM’lerindeki para çekme limitlerini yeniden gündeme taşıdı. 9 günlük resmi tatil boyunca banka şubelerinin kapalı olacak olması, vatandaşları ATM’lere yönlendirdi.

NAKİT TALEBİ ATM’LERE YÜKLENECEK

Uzun tatil süresince tüm işlemlerin ATM üzerinden yapılacak olması, özellikle yüksek tutarda nakit çekmek isteyenler için limitleri kritik hale getirdi. 2026 yılı itibarıyla bankaların belirlediği günlük çekim limitleri, banka ve işlem türüne göre farklılık gösteriyor.

BANKALARA GÖRE ATM ÇEKİM LİMİTLERİ

Bankacılık sektöründeki güncel verilere göre ATM günlük para çekme limitleri şöyle:

Enpara: 50.000 TL’ye kadar

Fibabanka: 35.000 TL’ye kadar

İş Bankası: 20.000 TL civarı

Alternatif Bank: 20.000 TL civarı

VakıfBank: 20.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL civarı

ING: 15.000 TL civarı

CEPTETEB: 15.000 TL civarı

Ziraat Bankası: 10.000 TL civarı

Halkbank: 10.000 TL civarı

DenizBank: 10.000 TL civarı

QNB: 10.000 TL civarı

Ziraat Katılım: 10.000 TL civarı

HSBC: 10.000 TL civarı

Anadolubank: 10.000 TL civarı

Odeabank: 10.000 TL (tek çekimde 8.000 TL sınırı)

LİMİTLER KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Belirlenen limitlerin müşteri tipi, kart türü ve bankaların güncel politikalarına göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Vatandaşların en doğru bilgi için bankalarının mobil uygulamalarını kontrol etmeleri öneriliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bayram öncesi ATM’lerde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, nakit ihtiyacının son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com