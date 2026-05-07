Limitler belli oldu! Kurban Bayramı'nda ATM'lerden eli boş dönebilirsiniz
9 günlük bayram tatili öncesinde artması beklenen nakit ihtiyacı nedeniyle vatandaşlar ATM’lere yönelirken, bankaların günlük para çekme limitleri 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor; şubelerin kapalı olacağı süreçte özellikle yüksek tutarda para çekmek isteyenler için bu limitler belirleyici olurken, yoğunluk yaşanmaması adına işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.
Bayram tatili öncesinde artması beklenen nakit ihtiyacı, banka ATM’lerindeki para çekme limitlerini yeniden gündeme taşıdı. 9 günlük resmi tatil boyunca banka şubelerinin kapalı olacak olması, vatandaşları ATM’lere yönlendirdi.
NAKİT TALEBİ ATM’LERE YÜKLENECEK
Uzun tatil süresince tüm işlemlerin ATM üzerinden yapılacak olması, özellikle yüksek tutarda nakit çekmek isteyenler için limitleri kritik hale getirdi. 2026 yılı itibarıyla bankaların belirlediği günlük çekim limitleri, banka ve işlem türüne göre farklılık gösteriyor.
BANKALARA GÖRE ATM ÇEKİM LİMİTLERİ
Bankacılık sektöründeki güncel verilere göre ATM günlük para çekme limitleri şöyle:
- Enpara: 50.000 TL’ye kadar
- Fibabanka: 35.000 TL’ye kadar
- İş Bankası: 20.000 TL civarı
- Alternatif Bank: 20.000 TL civarı
- VakıfBank: 20.000 TL
- Yapı Kredi: 15.000 TL civarı
- ING: 15.000 TL civarı
- CEPTETEB: 15.000 TL civarı
- Ziraat Bankası: 10.000 TL civarı
- Halkbank: 10.000 TL civarı
- DenizBank: 10.000 TL civarı
- QNB: 10.000 TL civarı
- Ziraat Katılım: 10.000 TL civarı
- HSBC: 10.000 TL civarı
- Anadolubank: 10.000 TL civarı
- Odeabank: 10.000 TL (tek çekimde 8.000 TL sınırı)
LİMİTLER KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR
Belirlenen limitlerin müşteri tipi, kart türü ve bankaların güncel politikalarına göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Vatandaşların en doğru bilgi için bankalarının mobil uygulamalarını kontrol etmeleri öneriliyor.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar, bayram öncesi ATM’lerde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, nakit ihtiyacının son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.