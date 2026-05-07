Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu

Real Madrid’de takım içinde yaşandığı öne sürülen kavga dünya basınında gündem oldu. İddiaya göre Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında büyük bir tartışma çıktı.

ANTRENMANDA GERGİNLİK YAŞANDI İDDİASI

Marca’nın haberine göre iki yıldız futbolcu arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve fiziksel kavgaya dönüştü.

VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

İspanyol basınında yer alan iddiada, yaşanan olay sonrası Federico Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

REAL MADRID CEPHESİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şampiyonluk yarışının sürdüğü dönemde ortaya çıkan kavga haberi, Real Madrid soyunma odasında kriz yaşandığı yorumlarına neden oldu.