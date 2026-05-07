Macron ile Paşinyan birbirine zor veda etti! Defalarca sarıldılar, kalp yapıp öpücük yolladılar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan'dan ayrılırken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan zor ayrıldı. Diplomaside eşine nadir rastlanan görüntülerde iki liderin birbirine defalarca sarılması, kalp işareti yapıp öpücük görmesi dikkat çekti.
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Erivan'da bir araya geldi.
- İkili vedalaşırken defalarca sarıldı, kalp işareti yapıp öpücük gönderdi.
- Macron, Paşinyan'a sarıldığı görüntüleri 'Fransa seni seviyor' notuyla sosyal medyada paylaştı.
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın samimi görüntüleri gündem oldu. İkilinin vedalaşırken sergilediği yakınlık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
VEDALAŞIRKEN KALP İŞARETİ YAPTI
Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, diplomasi dünyasında alışılmışın dışında görüntüler verdi.
Uçağa binmeden önce Macron’a sık sık sarılan Paşinyan’ın, Fransız lideri uğurlarken kalp işareti yapması dikkat çekti. Macron ise kalp işareti yaparak karşılık verdi ve mevkidaşına öpücük gönderdi. İkilinin vedalaşmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
“FRANSA SENİ SEVİYOR” NOTUYLA PAYLAŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paşinyan’a sarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Macron’un paylaşımına “Fransa seni seviyor” notunu düşmesi dikkat çekti.
Liderlerin yakın diyaloğu sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, bazı kullanıcılar görüntüleri “diplomaside sıcak mesaj” olarak yorumladı, bazıları ise samimiyetin dozunu tartıştı.
ZİYARETTE BİRLİKTE MÜZİK DE YAPTILAR
Macron ile Paşinyan’ın zirve süresince oldukça neşeli tavırlar sergilemesi de gündem oldu. Paşinyan’ın davul çaldığı anlarda Macron’un şarkı söylediği görüldü.
İki lider ayrıca birlikte şehir turu attı, Erivan sokaklarında yürüdü ve vatandaşlarla sohbet etti. Samimi görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.