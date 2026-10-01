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GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı

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GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı
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GTSO komite seçimlerinde Hasan Çakırmelikoğlu'nun listeleri, Ergin Kılıçarslan ile yarıştığı seçimde 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı. Çakırmelikoğlu, üyelere teşekkür ederek Giresun ekonomisinin büyümesi ve tüccarların sorunları için çalışacağını belirtti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) komite seçimlerinde Hasan Çakırmelikoğlu ile Ergin Kılıçarslan'ın yarıştığı seçimde Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı.

GTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde iş dünyası temsilcileri sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla oy sayımına geçildi. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre mevcut başkan Hasan Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı. Böylece Çakırmelikoğlu, GTSO'da yeni dönem için güven tazelemiş oldu.

Hasan Çakırmelikoğlu, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek veren oda üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde Giresun ekonomisinin büyümesi ve tüccarların sorunlarının her platformda dile getirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çakırmelikoğlu, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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