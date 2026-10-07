Giresun Ticaret Borsası, Ağustos 2026'da 39 bin 812 ton fındık satıldığını bildirdi

Giresun Ticaret Borsası, Ağustos 2026'da 39 bin 812 ton fındık satıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Ticaret Borsası, Ağustos 2026'da fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında 39 bin 812 ton yeni sezon fındık satıldığını bildirdi. En fazla işlem 9 bin 937 tonla Düzce/Bolu'da gerçekleşirken, bu kenti 7 bin 606 tonla Ordu ve 7 bin 283 tonla Sakarya izledi.
Ticaret borsalarında, Ağustos 2026'da 39 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 39 bin 812 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.
En fazla işlem, 9 bin 937 tonla Düzce/ Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 7 bin 606 tonla Ordu, 7 bin 283 tonla Sakarya takip etti.
Kaynak: AA