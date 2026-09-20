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Giresun Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife için anma programı düzenlendi

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Giresun Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife için anma programı düzenlendi
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Giresun Yağlıdere'de, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalık yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife için anma programı düzenlendi. Tekke Köyü'ndeki programda akademik sunumlar yapıldı; Vali Mustafa Koç, Halife'nin manevi mirasına dikkati çekti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği organize edildi.

İlçeye bağlı Tekke Köyü'nde düzenlenen program, mehter marşlarıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda, Hacı Abdullah Halife'nin hayatı, yaşadığı dönem, manevi yönü ile bölgenin tarihi ve kültürel yapısındaki yerine ilişkin akademik sunumlar yapıldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç da konuşmasında Hacı Abdullah Halife'nin tarihi ve manevi mirasına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Gebze Yağlıdere Tekkeköyü Dernek Başkanı Hasan Karahan tarafından Vali Koç'a plaket ve Osmanlı fermanı temalı özel tablo takdim edildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından düzenlenen protokol yemeğiyle devam etti.

Etkinlik kapsamında Hacı Abdullah Halife Camisi, dergahı, misafirhanesi, müzesi ile tarihi değirmen ve su kaynağı ziyaret edildi.

Programa, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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