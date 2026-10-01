Giresun Ticaret Borsası başkanlık seçimini mevcut Başkan Hamza Bölük 155 oyla kazandı

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Giresun Ticaret Borsasında mevcut Başkan Hamza Bölük yeniden seçilerek güven tazeledi.

Giresun Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen ve mevcut Başkan Hamza Bölük ile Gaffaro Fındık firmasının sahibi Ahmet Ak'ın yarıştığı seçimlerde borsa üyeleri, yeni dönemin yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak, oy sayımına geçildi. Çekişmeli geçen seçimde toplam 291 oy kullanıldı. Sayım işleminin tamamlanmasının ardından sonuçlar netleşti. Mevcut Başkan Hamza Bölük 155 oy alırken, rakibi Ahmet Ak ise 136 oy aldı. Böylece Bölük, 19 oy farkla seçimi kazanarak, yeniden başkanlık görevine seçildi. Giresun Ticaret Borsası'nda güven tazeleyen Hamza Bölük, yeni dönemde de başkanlık görevini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı