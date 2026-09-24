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Giresun Espiye'de menfeze düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk defnedildi

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Giresun'un Espiye ilçesinde 19 Eylül'de oyun oynadığı sırada su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Çalkaya köyündeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde 19 Eylül'de oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Zeynep Sümeyra Güler için ilçeye bağlı Çalkaya köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün kıldırdığı namazın ardından 9 yaşındaki Güler'in cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan da kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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