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Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay merasimle görevine başladı

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Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay merasimle görevine başladı
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Giresun İl Müftüsüyken 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay, düzenlenen merasimle görevine başladı. Merasimin ardından Yıldırım Bayezid Camii'nde Cuma vaazı veren Kılıçbay, cemaatin hayırlı olsun temennilerini kabul etti.

Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay, düzenlenen merasimle görevine başladı. Kılıçbay, Yıldırım Bayezid Camii'nde Cuma vaazı verdi.

Giresun İl Müftüsü olarak görev yaparken 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bolu İl Müftülüğüne atanan Selçuk Kılıçbay, düzenlenen merasimle görevine başladı. Bolu İl Müftülüğünde gerçekleştirilen merasime İl Müftü Yardımcıları Mustafa Can, Ünal Baş, Mehmet Karakoyun ve Hatun Özmen katıldı. Merasim, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Can'ın yaptığı duanın ardından sona erdi. Görevine başlayan Müftü Selçuk Kılıçbay, daha sonra Cuma namazı için Yıldırım Bayezid Camii'ne geçti. Burada Cuma vaazı veren Kılıçbay, namazın ardından cemaatin hayırlı olsun temennilerini kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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